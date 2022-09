Homem mata ex com tiro na cabeça e durante fuga morre em acidente

Um homem matou a ex-esposa e morreu durante a fuga em um acidente de carro em São Sebastião, no litoral paulista, na tarde desta quarta-feira (31).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 7h, agentes da 2ª Companhia do 36º Batalhão foram acionados para o caso de uma mulher vítima de disparo de arma de fogo na rua Joaquim Lucas Filho, em Taboão da Serra, região metropolitana da capital.

No local, a PM encontrou a Elzeni Vieira Rios, de 42 anos, caída e com perfurações na cabeça pelos tiros. A mulher foi socorrida e encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto Socorro do Hospital Geral de Pirajussara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito, que era ex-companheiro da vítima, fugiu logo após o crime no sentido do litoral em um veículo Renault/Clio azul.

De acordo com a Polícia Civil, durante a perícia foram coletados circuitos de segurança que registraram o atirador em frente à casa da vítima e o indo embora. Com as informações, foi emitido um alerta para o homem.

Em dado momento o sistema detectou a localização do carro na rodovia sentido litoral, e a Polícia Rodoviária iniciou as buscas.

Câmeras registraram o momento em que, pelo quilômetro 162+300 da Rodovia Rio-Santos, no bairro Boiçucanga, em São Sebastião, por volta das 13h, o condutor invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma Land Rover preta. O Samu foi acionado, mas constatou o óbito do assassino ainda no local.

No interior do automóvel a polícia encontrou a arma usada no crime.

O boletim de ocorrência foi registrado como feminicídio no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra. Já o acidente com a morte do autor foi apresentado na 2ª Delegacia de São Sebastião.