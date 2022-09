Importações de fertilizantes recuam em agosto e preço da uréia sobe

As importações de fertilizantes desaceleram em agosto, mas no acumulado do ano ainda representam um volume recorde.

Chama a atenção o aumento de 15% no preço da ureia só nas últimas duas semanas.

O Brasil importou 3,48 milhões toneladas de fertilizantes em agosto.

O volume é 19,81% menor comparado ao mês de julho que foi de 4,34 milhões de toneladas.

Mas no acumulado do ano, as importações de fertilizantes ainda representam um recorde.

De janeiro a agosto o volume foi de 27 milhões de toneladas, contra 25 milhões no mesmo período de 2021, acréscimo de 10,19%.

Em relação a preços, o fosfato monoamônico, conhecido como MAP, apresentou um recuo de US$ 90 por toneladas, recuo de 11%, o cloreto de potásio também uma queda de 9%, mas a uréia subiu US$ 100 a tonelada, aumento de 15% só nas últimas duas semanas.