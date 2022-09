Incêndio de grandes proporções é registrado na BR-070, em Barra do Garças

Um incêndio de grandes proporções teve início na tarde deste sábado (10), na BR-070, altura do município de Barra do Garças. Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas.

Segundo as informações, o fogo começou no lado esquerdo da pista, mas o calor e o vento propagaram as chamas para os dois lados da rodovia.

O incêndio já destruiu a vegetação. O trabalho intenso do Corpo de Bombeiros já exigiu, inclusive, o reabastecimento de água no reservatório do caminhão auto bomba tanque.

Os trabalhos seguem sendo realizados no local.