Inscrições do processo seletivo para o Ensino Médio Técnico do IFMT encerram domingo

As inscrições para o processo seletivo do ensino médio integrado ao curso técnico do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis encerram neste domingo (11). No total, são 210 vagas distribuídas entre os cursos de Alimentos, Informática, Química e Secretariado. Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site: -http://selecao.ifmt.edu.br/

Requisitos para se inscrever

Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula, apresentar as informações exigidas no edital 071/2022 e ter em mãos o número do CPF e da cédula de identidade ou documento equivalente, oficial, com foto de validade nacional.

Após preencher o questionário eletrônico no site http://selecao.ifmt.edu.br o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$50,00 (cinquenta reais).

No dia 14 de setembro de 2022, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido, o turno e o local de realização da prova, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

A prova

O processo seletivo classificatório/eliminatório 2023/1 será de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa/Literatura e 20 de matemática, contendo cada uma delas 05 (cinco) alternativas, sendo uma única correta. Cada questão valerá 1,0 (um) ponto e abrangerá conteúdos programáticos pertinentes ao ensino fundamental (do 1º ao 8/9º anos), conforme Anexo XVIII. As provas para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio serão realizadas no dia 09 de outubro de 2022, no Campus Rondonópolis.