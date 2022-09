Inspire-se

Ah! A inspiração. Essa danada que, quando mais dela precisamos, foge. Do latim inspirare, a inspiração carrega em seu radical a ideia de encher-se interiormente. No ato da respiração, inspirar significa encher os pulmões. No de escrever os textos diariamente aqui, de encher-se de ideias e palavras para confeccioná-lo. Em alguns dias, a danada (disse novamente) foge da gente. Como hoje por exemplo. Sem inspiração, pois, resolvi falar dela, só pra lhe cortejar. Vai que ela se envaidece e corre para mim outra vez!

Brincadeiras à parte, andamos todos sem muita inspiração. Ocupamos quase que todo nosso tempo no trabalho, no trânsito, fazendo contas e outro misteres mais que não notamos uma rosa quando se abre, um beijo que o vento nos dá na face, o chilrear de um pássaro, o cheiro dos cabelos da pessoa amada. Em vez disso, só motores, buzinas, xingamentos. Nossos sentidos estão embotados, anestesiados e, por isso mesmo, não cuidamos mais das coisas que podem nos inspirar.

Sem inspiração, cessa a criação. Sem criação, não há progresso. É claro que precisamos trabalhar, limpar a casa, transitar pelas ruas (não dá pra pular essa parte, não!?) e cuidar das contas. Mas não temos dimensionado nosso tempo de modo a fazer isso sem que todo nosso dia e atenção sejam roubados. Gastamos nossa energia com essas coisas e deixamos de notar o que pode nos inspirar.

Vamos combinar que nem assistimos aos vídeos que os amigos carinhosamente nos encaminham no WhatsApp. Áudio com mais de 1 minuto? Impossível de ouvir. Não temos 1 minuto para uma mensagem, mas gastamos horas fazendo o que não pode nos inspirar. Esse texto, caro leitor, serve mais para mim que para qualquer outra pessoa. Não estou diagnosticando algum problema na sociedade, mas em minha vida mesmo.

Então, decido, peremptoriamente, continuar a fazer tudo o que faço, com mais eficiência, ou seja, em tempo menor do que o que hoje gasto para suas execuções, de modo a sobrar mais tempo para uma boa leitura, para ouvir uma boa música, para namorar mais a Rô (como é bom ficar com ela!), para visitar mais os amigos, para me inspirar mais.

E convido você a fazer o mesmo. Se otimizarmos nosso tempo, e dispendermos um pouco mais para aquilo que pode nos inspirar, nossa vida terá um salto de qualidade e, por conseguinte, todos a nosso redor serão positivamente afetados. Bora lá!?