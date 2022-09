Intolerância intolerável

Estamos de ânimos acirrados. Por qualquer razão, em qualquer ocasião, estamos encontrando espaço para a violência. A fidalguia, o recato, o respeito parecem ser coisas do passado. O homicídio alastra em nossa sociedade e atravessa ambientes como um galho de aroeira. Do esporte à religião, da política a discussões de trânsito, em tudo nos portamos de modo intolerante e raivoso.

Isto ficou bastante patente no assassinato registrado na BR-163, em Sorriso. Uma batida de carro sem danos de grande monta resultou numa discussão idiota entre os condutores, sendo que um deles acabou empurrando o outro para debaixo de uma carreta que passava no local, esmagando-lhe o corpo. Uma morte provocada por um motivo tão fugaz e pequeno revela e exibe mesmo nossa completa disposição para a violência.

Que está acontecendo conosco? Nós, brasileiros, sempre fomos reconhecidos no mundo como um povo pacífico e acolhedor. Os próprios portugueses diziam que tínhamos o “português com açúcar” nos lábios, referindo-se ao nosso sotaque, que procedia da doçura do nosso coração e caráter. Esse conceito mudou. Nós mudamos. Estamos violentos. E a violência traz reflexos imediatos para nossa economia.

Com 8 mil quilômetros de costa tropical, que se desenrolam em praias paradisíacas, com 5 biomas exploráveis do ponto de vista turístico, com festas internacionais como carnaval, Rock in Rio, São Paulo Fashion Week etc, o Brasil recebe 8 milhões de turistas por ano. Só a cidade de Paris acolhe um número 4 vezes maior que isso, algo perto de 35 milhões de turistas por ano. A Catedral de Notre Dame, sozinha, registrava 12 milhões de visitantes por ano antes do incêndio que a destruiu, em 2019.

Por que as pessoas não querem vir passear aqui? Por causa da violência. A violência custa caro, não apenas atrapalhando o turismo. Imagine o gasto de dinheiro público para atendimento de saúde aos feridos em razão de discussões idiotas por causa de time de futebol, partido político ou religião! Uma montanha de dinheiro é gasta nas UPA’s Brasil adentro com tais atendimentos, que seriam totalmente evitáveis se nos acostumássemos à civilidade.

Precisamos abandonar esse caminho da violência, da intolerância. É preciso criar e cultivar uma cultura de paz no país, a fim de que as futuras gerações encontrem ambientes em que possam se desenvolver completamente. Isto só será possível com investimentos em educação. A tolerância, o respeito, a disposição ao diálogo não são inatos, mas aprendidos. Ensinemos, pois, a nossos filhos. É isso ou continuar sendo um país em que se joga o debatedor para debaixo da jamanta. A próxima vítima pode ser você ou alguém que lhe seja caro. Por você e por eles, mais tolerância, por favor.