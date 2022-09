Intolerável, mais uma vez!

A jornalista Vera Magalhães foi vítima de um acossamento público por parte do deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, ao final do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo ontem (13), no Memorial da América Latina, local do evento. Com o celular na mão, o congressista dizia-lhe, em alto e bom som: “Você é uma vergonha para o jornalismo” e “você não tem vergonha na cara”. O parlamentar “papagaio” reproduziu uma fala do próprio presidente Bolsonaro que, em um outro debate, o para Presidente da República realizado pela Band, dirigiu a Vera Magalhães as mesmas palavras ofensivas.

Não me cuido neste editorial de avaliar a qualidade técnica do trabalho de Vera Magalhães, se é bom ou não o jornalismo por ela exercido. Deixo tal avaliação para seus empregadores e seu público, a quem dirige seu trabalho. Mas não admito – repito: não admito! – que um bobalhão troglodita possa pretender abafar uma voz, especialmente feminina, por meio de intimidação e ameaça.

Desrespeitoso e aterrador, o pigmeu moral que é esse deputado desvela o modo como gostam de tratar as mulheres os que se alinham daquele lado da ideologia política. Homens fracos não gostam de ser perquiridos por mulheres. E, embora seja todo “bombadinho”, Douglas é só um medroso. Teme a ascensão das mulheres e a ocupação dos espaços de poder por elas. Pobrezinho. Já ele chama: “Manhê!”. Esse tipo de homem (não sei o termo lhe pode ser apanágio) acha que nada tem a responder a uma mulher, que nenhuma satisfação lhe deve.

O deputado compunha o séquito do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do mesmo partido do deputado homem das cavernas. Tarcísio, ao que parece, já retirou o trouxa de suas futuras comitivas e desaprovou o ato publicamente, telefonando para a jornalista para se solidarizar a ela. Parabéns. Este, um homem de verdade.

Atos assim como o do hostil parlamentar retiram votos de Bolsonaro. Esta semana, a campanha do presidente tem lutado para humanizá-lo, a fim de lhe diminuir a rejeição, especialmente entre o eleitorado feminino. Ele disse estar arrependido de ter imitado uma pessoa com falta de ar no auge da pandemia, e que algumas de suas falas não eram apropriadas. Foi uma sinalização para um público que o rejeita justamente pela truculência. Então, vem um tacanho e arcaico e imita o líder maior, renovando, por assim dizer, a cena que justamente lhe confere maior rejeição. Foi um desserviço às campanhas de Bolsonaro e Tarcísio.

O trabalho de um jornalista pode conter imprecisões e falhas, porquanto feito por um ser humano. Contestar o trabalho de um jornalista, portanto, é possível, sem jamais perder de vista justamente o que o torna falível: o fato de ser um ser humano. Vera Magalhães poderia ser descredibilizada por Bolsonaro, Lula ou por quem quer que fosse simplesmente por meio da apresentação de dados ou fatos que desmentissem o conteúdo de algumas de suas reportagens. Ofensas e achincalhes públicos, porém, é a própria exibição de fata de argumentos, o que reafirma a qualidade de seu jornalismo. Chega de violência. Isso é intolerável.