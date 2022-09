Investidores discutem implantação de usina de etanol em Rondonópolis

Investidores do chamado mundo árabe avançam no projeto de instalação de uma usina de etanol em Rondonópolis. A previsão de investimento é superior a R$ 1 bilhão, agregando valor ao grão, hoje exportado in natura pelo município. Na sede da Associação dos produtores de sementes de Mato Grosso (Aprosmat), empresários representantes do grupo, produtores rurais e gestores municipais discutiram a viabilidade.

A união de vozes e setores em prol da implantação da usina tem um objetivo: não deixar que Rondonópolis “fique para trás”, do ponto de vista econômico, especialmente com a ida do terminal ferroviário para outras cidades do Estado já em médio prazo. “Dentro da realidade rondonopolitana, o segmento dos trilhos [do terminal ferroviário] a Lucas [do Rio Verde] e Nova Mutum é uma preocupação. Afinal, temos 30% do nosso PIB decorrente da ferrovia, nos tornamos o maior importador e o maior exportador do Estado, com U$ 2 bilhões neste primeiro semestre. Agora temos que trabalhar e preparar a infraestrutura da cidade, como já tem sido feito, e em outra frente buscar investidores para gerar empregos e riquezas para a nossa cidade”, argumentou o vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda (PSD). “Eles querem instalar aqui a usina, com um investimento gigantesco que vai gerar centenas de empregos e arrecadação pro nosso município”, completou. “O etanol é uma energia limpa, é o futuro e com imposto proporcionalmente menor que gasolina e diesel. Não podemos ficar pra trás”, finalizou.

O vice representou a gestão municipal, acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva. Também no foco dos investidores, a ampliação nos números de exportação, em especial de carne bovina e de frango. O grupo árabe representa cerca de 25 países do Oriente Médio. “Hoje nós vamos apresentar a estes investidores algumas cartas de intenção. Dentro desta possibilidade de implantação da usina também está presente uma ampliação das parcerias comerciais. Uma das ideias destes investidores, por exemplo, é ter os produtores como sócios no projeto, tornando mais atrativo o interesse pelo refino e não a exportação. Esta é só uma ideia, mas, juntos, nós vamos dimensionar o tamanho exato do investimento e do projeto”, explicou Silva. “Hoje Rondonópolis cumpre seu papel de dar segurança a estes investidores para que apostem nesta como uma cidade pujante. A abertura do mercado parte da necessidade daquela população em se alimentar e por isso nossa gestão e nossos produtores se preparam para seguir desenvolvendo nossa economia. É preciso fortalecer nossa indústria, agregar valor ao que se produz e seguir gerando riquezas”, completou.

A título de comparação, em Primavera do Leste, uma usina semelhante atua desde o ano passado. O investimento total do projeto foi superior a R$ 2 bilhões. A usina pertence ao grupo FS Bioenergia, maior produtor de etanol do Brasil.