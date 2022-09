Jacaré é resgatado em piscina de clube em Caldas Novas

Um jacaré foi encontrado na piscina de um clube em Caldas Novas, região sudeste do estado de Goiás, na manhã desta sexta-feira (16).

O Corpo de Bombeiros do município foi chamado até o local, onde resgataram o animal da água com segurança. O jacaré não apresentava nenhum ferimento.

Com cerca de 1,60m de comprimento, o jacaré foi retirado da piscina por meio de técnicas de salvamento terrestre utilizadas pelos agentes da corporação

Após a remoção do jacaré da piscina, ele foi levado para a represa do clube, onde já vive há alguns anos, segundo funcionários do local.