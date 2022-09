Jaciara lança a 13ª Temporada de Esportes Radicais; confira a programação

Um dos principais eventos tradicionais de Jaciara será realizado entre os dias 06 e 25 de setembro: a 13ª edição da Temporada de Esportes Radicais 2022, que este ano homenageia os idealizadores do projeto, Navarro da Costa Ferreira e Celso Lima (ex-prefeito de Jaciara), já falecidos.

A Temporada de Esportes é realizada pela Prefeitura de Jaciara em parceria com o Governo de Mato Grosso e tem apoio da Associação Cuiabana de Belas Artes (Acubá), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do Instituto Mida de Desenvolvimento e Inovação (IMDI). A produtora de eventos, vencedora do certame é a Samaniego Midia e Entretenimento.

Após 2 anos sem a realização deste grande evento esportivo, em razão da pandemia de Covid-19, a Temporada trará nesses 19 dias, uma programação recheada de novidades do cenário esportivo e cultural, para movimentar o público no município jaciarense e região do Vale do São Lourenço.

Shows:

Haverá shows com artistas nacionais, regionais e locais, que serão realizados no estacionamento do Centro de Eventos “Jovelina Maria de Almeida”. Segue a programação.

Dia 06/09 (terça-feira)

Diego e Victor Hugo (nacional)

Open Farra (nacional)

Tainah Marinho (local)

Dia 07/09 (feriado/quarta-feira)

Salazar (nacional/gospel)

Nico e Lau (regional/humor)

Dia 09/09 (sexta-feira)

Matheus Fernandes (nacional)

A Rezenha (local)

Dia 10/09 (sábado)

Daniel (nacional)

Karol Kailler (regional)

Kiu do Piseiro

Dia 16/09 (sexta-feira)

Nayara Azevedo (nacional)

Fernanda Leite (regional)

Dia 17/09 (sábado)

Clara Barreto (nacional)

Banda Bem Brasil (regional)

Cerrado Groove (local)

Dia 23/09 (sexta-feira)

Jads e Jadson (nacional)

Geandro Moura (regional)

Dia 24/09 (sábado)

Jerry Smith (nacional)

Tom Rock (regional)

Ménage (regional)

Já o DJ Val participará em todos os eventos da programação.

Eventos Esportivos:

Dia 10/09 (sábado) – Às 13 horas, haverá o Motocross Enduro, evento voltado a motociclistas, no Balneário BH, localizado na Rodovia MT 457.

Já às 14 horas, ocorrerá o Festival de Pipas, no Estádio Municipal, localizado no bairro Nova Jaciara.

Dia 11/09 (domingo) – A partir das 9 horas, ocorrerá nas praças Bandeiras e Cohab, e também no Campo Jardim Aeroporto, o Festival de Pipas. No mesmo dia, às 15 horas, serão promovidas as modalidades Muay thai e Boxe na Praça Tamoyos.

Dia 17/09 (sábado) – A partir das 7h, no Balneário BH, haverá o quadriatlon, esporte de 4 disciplinas que inclui natação, ciclismo, canoagem e corrida.

Dia 18/09 (domingo) – Às 6 horas, acontecerá o passeio ciclístico, com a saída na Praça Tamoyos. Também, no mesmo horário e local, haverá a Corrida de Rua. Já a partir das 8h, ocorrerá o Jeep Cross na Tamoyos.

Dia 23/09 (sexta-feira) – A partir das 8 horas, terá rafting, no Rio Tenente Amaral. Já às 9 horas, haverá a modalidade escalada no Estrada Parque. Á tarde, às 14h, segue a programação com realização do rapel na Cachoeira da Fumaça.

Dia 24/09 (sábado) – No período matutino, a partir das 8 horas, será promovido o voleibol masculino e feminino e handbeach, na Quadra Municipal (antiga Panta). No mesmo horário, também haverá o slackline na Cachoeira da Fumaça. Já às 9h, haverá encontro de motocicletas e carros antigos na Praça Tamoyos. E à tarde, às 15h, terá o Motoshow com apresentação no mesmo local.

Dia 25/09 (domingo) – Já no último dia, às 12h, haverá o veloterra, para categoria mista 125 original, 125 livre e força livre baixa, além da categoria trilheiros, na pista Aeroporto. Já às 13h, terá o futevolei, voltado para a categoria mista, masculina e feminina, a ser realizado na Quadra Municipal (antiga Panta).