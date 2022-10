Jovem de 19 anos é sequestrado e obrigado a “limpar” a conta bancária em Rondonópolis

Um jovem de 19 anos foi sequestrado e obrigado a realizar transferências bancárias via pix para um criminoso na tarde da última quarta-feira (28). O caso ocorreu em Rondonópolis.

Segundo as informações, a vítima estava a caminho do supermercado quando foi surpreendida por um automóvel de cor preta. De dentro do carro, pelo menos um dos suspeitos obrigou que ela entrasse e abaixasse a cabeça. A vítima não informou quantas pessoas estavam dentro do carro.

Em seguida, o rapaz foi obrigado a pegar o celular e transferir valores em dinheiro. Ao todo, segundo a polícia, foram realizadas quatro transferências: uma no valor de R$ 300, duas de R$ 500 e uma R$ 1 mil para a conta do criminoso.

Após transferido o dinheiro, a vítima foi libertada e procurou a polícia para o registro do boletim de ocorrência.

A Polícia Judiciária Civil investiga o caso.