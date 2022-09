Jovem de Barra do Garças que foi a Rondonópolis em busca de oportunidade de emprego está desaparecido

Um jovem identificado como Wanderson Oliveira Freita, 23 anos, está desaparecido, ele é morador de Barra do Garças e veio para o município de Rondonópolis-MT a procura de trabalho. Familiares estão sem contato com a vítima e aflitos com o desaparecimento.

Conforme informações de um parente do jovem, na primeira semana do mês de setembro ele veio para Rondonópolis em busca de trabalho, tem um irmão na cidade e estava hospedado na casa de uma tia no bairro residencial Magnólia.

Na última terça-feira (20), o rapaz foi visto pela última vez, passando em uma motocicleta no bairro Vila Olinda.

Familiares ligam no telefone de Wanderson, porém, não há nenhum retorno e cai direto em caixa de mensagem.

Se alguém tiver alguma informação sobre a localização do jovem, pode estar entrando em contato no telefone 66 99203-5667 e falar com Anna Paula tia do rapaz.