Jovem é libertado de cativeiro onde era mantido por integrantes de facção criminosa por fazer sinal em foto

Três envolvidos no sequestro e cárcere privado de um jovem em Campo Verde foram presos em flagrante, no início da manhã desta segunda-feira (05), durante investigação da Polícia Civil do município.

A equipe da Delegacia de Campo Verde, com apoio da Gerência de Operações Especiais (GOE), estava em diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão, no bairro Jupiara, contra um alvo investigado por tentativa de latrocínio ocorrida em 23 de agosto.

Ao entrar na residência alvo da busca e apreensão, os policiais civis encontraram um jovem de 22 anos, mantido em cativeiro, com pés e mãos amarrados e deitado em um colchão. Além do criminoso procurado, outras pessoas, que estavam tanto dentro da casa quanto nas proximidades, foram conduzidas à delegacia de Campo Verde.

De acordo com o delegado Philipe de Paula Pinho, a vítima, que é do estado do Maranhão, havia feito uma foto com um sinal que, supostamente, remete a uma facção criminosa. Na noite de domingo, a vítima foi sequestrada pelos criminosos, que tomaram seu celular e viram a foto. Depois, foi amarrada e levada ao cativeiro onde, possivelmente, seria executado nesta segunda-feira.

Entre os detidos, três deles participaram diretamente da ação criminosa e foram autuados em flagrante pelo crime de sequestro e cárcere privado.