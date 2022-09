Jovem morre ao ser baleada na cabeça dentro de casa

Uma jovem, de 28 anos, morreu, nesta quinta-feira (29), após ser baleada na cabeça dentro da garagem de casa, no bairro Capitão Eduardo, na região nordeste de Belo Horizonte. O corpo de Fernanda Martins da Silva é velado, nesta sexta-feira (30), e o sepultamento está previsto para acontecer no Cemitério da Consolação.

Segundo a mãe da vítima, Cristina Aparecida Martins Batista, o suspeito se passou por entregador e pediu que Fernando fosse até ele. Eu só escutei ela falando: ‘Mãe, mãe, mãe’ e ‘não fui eu’. Depois, ele deu um tiro na testa dela”, relatou.

Ainda de acordo Cristina, logo após o crime, o motorista fugiu no sentido da BR-381. Até o momento, ninguém foi preso. “Eu escutei o barulho. Vi da varanda ele parado perto do carro. Quando ele me viu, entrou no veículo e foi embora. Era um golf prata e conseguimos anotar a placa”, relatou.

Médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao resgate mas, quando chegaram ao local, ela já estava morta.

A família não reconheceu o suspeito e não tem pistas sobre a motivação do crime. Fernanda deixou três filhos, de 10 e 8 anos, e um bebê de 9 meses.