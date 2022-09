Jovem sofre assédio sexual cometido pelo tio, foge do suspeito e passa mal ao chegar na escola

Uma estudante de 18 anos, de uma escola em Rondonópolis, teve uma crise de ansiedade com falta de ar, tremedeira e muito choro nesta segunda-feira (05). Ao ser indagada porque estaria daquela forma, ela relatou que estava desesperada, pois teria sofrido assédio sexual do próprio tio.

De acordo com relatos do Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer na escola e ao chegar no local encontrou a vítima chorando e visivelmente abalada.

A jovem informou que fazia uma visita na casa dos avós e, em determinado momento, ficou na residência sozinha com o tio. Na ocasião, o suspeito começou a acariciar as partes íntimas dela, porém, a vítima conseguiu escapar e sair correndo para a escola, momento em que chegou e começou a não se sentir bem.

A vítima ainda relatou que quando tinha 13 anos, no ano de 2017, sofreu os primeiros abusos, situação que também tem registro em outro BO.

Diante das circunstâncias, a PM se deslocou até a residência e prendeu o suspeito.