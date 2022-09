Justiça de Primavera do Leste acolhe denúncia do MP contra vereador e outros três envolvidos

Justiça de Primavera do Leste acolheu a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) contra o vereador pelo município de General Carneiro, Magnum Vinícius Alves de Araújo (PSB), preso em flagrante pelo abate e tentativa de roubo de gado em uma fazenda no dia 11 de setembro. O parlamentar segue internado no hospital Regional de Rondonópolis, após ter sido espancado pelos seguranças da propriedade.

Além do vereador, os outros três suspeitos também presos se tornaram réus. Joane dos Santos Marques, Marciano Correia Pereira e Uedes Bueno Neves estão presos e vão responder pelo crime de furto qualificado, com emprego de violência e arma de fogo.

Na noite do crime, os suspeitos foram surpreendidos por funcionários que faziam a segurança da fazenda. Tiros foram disparados contra a caminhonete utilizada pelo bando. Depois, o vereador acabou agredido com uma coronhada e foi internado em estado grave.

De acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde), o vereador recebeu alta da UTI e está internado na enfermaria.

A Câmara Municipal de Genaral Carneiro abriu uma CPI para apurar a conduta do vereador e decidir se ele terá ou não o mandato cassado.