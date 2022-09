Justiça derruba programa de Neri com ataques a Wellington

O juiz da Propaganda Eleitoral Fabio Henrique de Moraes Fiorenza determinou neste domingo (4) que todas as inserções do candidato ao Senado nestas eleições, Neri Geller (PP), com ataques a Wellington Fagundes (PL) sejam retiradas do ar. Além disso, que seja removido de todas as redes sociais vídeo da campanha do candidato Neri Geller, com o mesmo teor.

A remoção do conteúdo deve acontecer dentro do prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil.

Na decisão, o magistrado determinou ainda que seja oficiado ao Youtube/Google para que informe a origem do impulsionamento via ADS, o valor dispendido e o número de pessoas alcançadas pela publicação.

De acordo com a Lei Eleitoral, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes.

O juiz da Propaganda Eleitoral observa também que o conteúdo da acusação “não observa os preceitos legais que disciplinam a propaganda eleitoral na internet, eis que se trata de propaganda negativa e na modalidade de vídeo veiculado na rede mundial de computadores”.

Antes dessa decisão, o Justiça Eleitoral já havia suspendido os vídeos de Neri contra Wellington. A peça publicitária violava flagrantemente a legislação eleitoral.