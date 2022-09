Justiça manda Galvan remover vídeos impulsionados com ataques a Wellington

O candidato ao Senado e ex-presidente da Aprosoja, Antonio Galvan (PTB), terá que remover todos os vídeos impulsionados de suas redes sociais. O motivo: ataques ao atual senador e candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL).

A decisão é do juiz auxiliar da propaganda eleitoral, Sebastião de Arruda Almeida. A ação foi movida pela coligação de Fagundes.

A coligação alega que Galvan veiculou, em 25 de agosto, no Instagram, propaganda eleitoral negativa em desfavor de Fagundes, sendo impulsionada para maior alcance de pessoas na rede social. No vídeo, a legenda: “Atenção eleitores: o candidato Wellington Fagundes nunca foi bolsonarista e nem conservador. No passado, ele trabalhou junto com Lula na eleição e na reeleição e também trabalhou junto com Dilma. Em 2018 estava junto com o PCdoB, junto com o PT e junto com PV. Pediu voto pro Haddad pra presidente. Será que é esse cidadão que representa o Bolsonaro? Fiquem de olho #antoniogalvan #galvan #galvan144 #galvansenador #fechadocomgalvan #fechadocombolsonaro #direitamt #direitaraiz #matogrosso #candidatomelancia”.

Na visão do juiz, “o conteúdo divulgado não observa os preceitos legais que disciplinam a propaganda eleitoral na internet, eis que se trata de propaganda negativa e na modalidade de vídeo veiculado na rede social Instagram e Facebook, por impulsionamento”.

A justiça determinou a remoção do vídeo e de todas as veiculações com o mesmo teor de todas as redes sociais de Galvan, no prazo de 24 horas sob pena de multa diária de R$ 10 mil.