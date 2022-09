Kindle: para que serve e 5 formas de uso que você não conhecia

Com uma aparência que lembra muito os tablets, o Kindle é um dispositivo da Amazon que foi desenvolvido especialmente para a leitura de livros digitais (ebooks). Sua tela e-link simula um papel, o que torna o Kindle perfeito para leituras longas sem cansar os olhos. Além disso, ele traz outras funcionalidades que podem facilitar os seus estudos.

Confira, abaixo, algumas dicas de utilização do dispositivo:

Textos grifados e anotações

Durante a leitura, é comum encontrar passagens interessantes das quais você gostaria de lembrar depois. Por isso, o Kindle disponibiliza algumas formas de criar marcadores para achar esses trechos com facilidade em outros momentos.

Dicionário

Outra ferramenta bastante útil é o dicionário embutido. Caso você não saiba ou tenha esquecido o significado de uma palavra, basta pressioná-la e segurar alguns instantes para que o significado apareça. Além da definição, ele dá até mesmo informações de regionalidade, dependendo de onde o livro foi escrito ou quem é o autor.

Download de PDFs

O usuário não precisa se limitar à biblioteca ofertadas pela Amazon. Você pode enviar documentos ao dispositivo via e-mails, com arquivos do Microsoft Word, HTML, RTF, Text, JPEG, GIF, PNG e BMP.

Audiolivros

Se você gosta de audiolivros, saiba que é possível aproveitá-los usando o e-reader. Para isso, basta entrar na loja Kindle, selecionar a opção dos três pontinhos verticais e procurar pela “Loja do Audible” – você encontrará uma longa lista de opções.

Descanso de tela

Uma imagem padrão é deixada como fundo de tela quando o dispositivo não está sendo utilizado. No entanto, é possível personalizar, alterando esse descanso de tela para a capa do livro que você está lendo no momento. Basta acessar as configurações, clicar em “Opções do dispositivo” e ativar a opção “Mostrar capa”.