Luva de Pedreiro anuncia que irá encerrar carreira de influenciador: ‘Vou viver a minha vida normal’

O influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou na manhã desta terça-feira (13) que não vai seguir com a carreira de produtor de conteúdos para a internet. Nos últimos dias, levantou-se a possibilidade de o jovem ter sido hackeado, já que seu perfil no Instagram aparecia sem foto e com os vídeos excluídos.

“Apaguei os vídeos. Parei mesmo, galera. Vou viver a minha vida normal, sossegado. A minha equipe é a melhor do mundo, todos são gente boa, fazem parte da minha família, mas é uma decisão minha. Vou cumprir os meus contratos, os trabalhos que eu fechei, mas depois não vou mais fazer vídeos”, revelou.

Nos últimos meses, Luva de Pedreiro conviveu com diversas polêmicas, especialmente envolvendo seu ex-empresário, Allan Jesus. O jovem, insatisfeito com os rumos da carreira, buscou encerrar a parceria com o agente, mas os dois acabaram indo à Justiça.

Depois de romper com Allan Jesus, Luva firmou parceria com a lenda do futsal, Falcão. De lá para cá, parecia que a carreira do jovem iria decolar.

Em julho, o influenciador assinou o que ele mesmo definiu como maior contrato da carreira. “Fala, minha tropa. O cara da Luva de Pedreiro está aqui em São Paulo. Vim fazer o contrato da minha vida. Maior contrato do cara da Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Aguardem, viu!”, afirmou.

Além disso, o jovem se mudou da humilde Quijingue, no interior da Bahia, para um luxuoso condomínio em Pernambuco. “Graças a Deus pai. Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha…”, escreveu Luva na ocasião.

Em agosto, Luva de Pedreiro rompeu as fronteiras brasileiras e se tornou referência mundial, ao passar 20 dias na Europa. Na viagem, o influenciador se encontrou com outros fenômenos da internet, como o italiano Khaby Lame, além de celebridades, artistas e jogadores de futebol.