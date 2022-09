Luva de Pedreiro: ‘aposentadoria’ ocorre após visita a rei do TikTok e põe fim a acordo com Falcão

Luva de Pedreiro chocou a todos na última terça-feira (13) quando anunciou que não faria mais conteúdos para a internet e que queria viver “uma vida normal”. No entanto, a história é muito mais complicada do que isso. O anúncio da aposentadoria precoce e os vídeos excluídos no Instagram são, na verdade, parte de uma estratégia elaborada com Khaby Lame, o tiktoker italiano mais seguido do planeta, e que será agora o novo empresário do influenciador brasileiro.

De acordo com Léo Dias, não há um contrato oficial do influenciador com a Desafio Um pra Um, de Falcão e Marcelo Seiroz. Por conta disso, a rescisão pode ocorrer a qualquer momento. Mas, como dito pelo próprio Luva, o influenciador cumprirá todos os acordos comerciais firmados durante a parceria com o ex-jogador e lenda do futsal.

Luva de Pedreiro se defende

Juntamente com Falcão, Luva de Pedreiro fez uma live no Instagram para negar todas as noticias que estavam sendo vinculadas a ele e a suposta troca de empresário. O ex-jogador de futsal confirmou que não tem contrato assinado com o influenciador e que, se fosse o caso, não teria nenhum problema se Iran Ferreira quisesse mudar a equipe que gerencia sua carreira.

“O pessoal precisa entender que você veio de dez dias muito puxados e você simplesmente um dia acordou cansado. O ser humano passa por isso, às vezes precisa só de um descanso. Vou te apoiar. Quer sair? Vou te apoiar! Quer ficar? Vou te apoiar! Pessoal da imprensa, ele não vai me passar para trás, porque ele é meu amigo. Se um dia ele quiser ir para alguma coisa melhor, vou apoiá-lo. Não temos contrato assinado, nem faço questão de ter. Levamos na base da confiança. Não olhei ele visando dinheiro”, afirmou Falcão.

Luva ainda afirma que foi impedido de comentar nas publicações do jornalista Léo Dias e de outras páginas. O influenciador se mostrou muito irritado com o que vinha sendo publicado a seu respeito. “É tudo mentira desse Léo Dias. Eu estou com painho, Falcão e Batata. É a mesma tropa. Esse Léo Dias está mexendo com o cara errado, eu sou o melhor do mundo”, afirmou Luva.

Aproximação com Khaby Lame, o “rei do TikTok”

No mês de agosto, Luva de Pedreiro fez uma espécie de “turnê” na Europa, e passou por Espanha, Portugal e Itália. Na viagem, o influenciador se encontrou com inúmeras celebridades e famosos, especialmente do meio futebolístico, como Vinícius Jr., Ronaldo Fenômeno e Diego Costa.

Na Itália, Luva se reuniu com Khaby Lame, influenciador italiano com mais seguidores no TikTok. O brasileiro não escondeu a admiração pelo colega e os dois até produziram um vídeo juntos, que viralizou nas redes sociais.