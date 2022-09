Maioria do TRE-MT vota pelo impedimento da candidatura de Neri; julgamento foi adiado

Por enquanto, a candidatura ao Senado do ex-deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Neri Geller (PP), só conta com um voto favorável no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). Em mais um dia de adiamento da decisão, o placar contra o registro está 3 a 1.

Desta vez, quem pediu vista foi o juiz eleitoral Jackson Coutinho. Ontem (8), o juiz Luiz Octávio Saboia Neto foi quem havia pedido, mas votou nesta sexta-feira (9) pelo indeferimento da candidatura. Ainda devem votar o juiz José Luiz Lindote e o presidente do TRE, desembargador Carlos Alberto da Rocha.

Dos que já se manifestaram, apenas o juiz eleitoral Abel Sguarezi votou em favor de Neri. Votaram contra o juiz federal Fábio Henrique Fiorenza (relator do caso), desembargadora Nilza Maria de Carvalho e o juiz Luiz Octávio Saboia Neto.

TRIANGULAÇÃO

Neri foi cassado pelo TSE e declarado inelegível por oito anos, por captação ilegal de recursos e abuso de poder econômico nas eleições de 2018.

Neri foi cassado por abuso de poder econômico na eleição de 2018. Documentos entregues pelo MP Eleitoral ao TSE apontam que ele fez triangulações com doações de empresas, utilizando seu filho, Marcelo Piccini Geller, como “laranja”, a fim de arrecadar recursos para sua própria campanha. A doação por parte de empresas é proibida.

Além dessa prática ilegal, Geller também foi julgado por realizar doações no montante de R$ 1,3 milhão, que beneficiaram 11 candidatos à época.