Mais calma nessa hora

Estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito, sem muito o que celebrar, infelizmente. Criada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997, a SNT tem como objetivo fortalecer a educação e a conscientização de motoristas e pedestres para um comportamento que torne o trânsito mais seguro.

Neste ano, a campanha destacou um elemento que pode levar o motorista a ser mais ou menos seguro ao dirigir, a emoção. De fato, o estado emocional de uma pessoa altera significativamente as reações aos estímulos que o trânsito traz. A depender do dia, uma fechada pode representar uma briga ou coisa pior. Por isso, a saúde emocional dos condutores está e voga.

Na verdade, o desequilíbrio emocional permeia a sociedade em todos os níveis. Há mais violência no campo, na cidade, em casa, no trabalho e, consequentemente, no trânsito. Nos grandes centros, inclusive, muitos condutores que sofrem de depressão sentem-se agoniados ao se perceberem enclausurados em um engarrafamento gigantesco de uma marginal qualquer. Em momentos assim, todas as fobias aparecem. Medo de ficar ali, medo de sair dali, medo de ser roubado, medo, medo, medo.

Está se tornando muito comum nos grandes centros pessoas chorando ao volante. O trânsito realmente potencializa a tristeza. Há um ambiente intimista o bastante dentro de um carro que faz o motorista sentir-se em casa e, assim, tira toda máscara que veste diariamente para interpretar o papel de bom funcionário ou patrão, de pessoa forte, e desaba.

Nossa psique, como nosso centro decisório, reúne todas nossas faculdades mentais, volitivas e emocionais. No trânsito, o mais razoável seria que tomássemos as decisões (de ultrapassar ou não, de estacionar ou não, de avançar o sinal ou não etc.) com base naquilo que sabemos (com a mente). Contudo, pelo exacerbamento de nossas emoções, as decisões sobre as manobras que faremos são orientadas pelo que sentimos. Estudo realizado nos Estados Unidos aponta que um motorista em desequilíbrio emocional tem 10 vezes mais chances de se envolver em um acidente grave.

O trajeto que um motorista percorre no trânsito deveria ser um passeio. Devíamos mesmo considerá-lo assim. Um querido amigo uma vez me disse: “eu não viajo, Vanzeli; passeio”. Já temos tanto stress no trabalho e em casa. Tantas preocupações que nos afligem diariamente. O momento em que passamos ao volante deveria ser aproveitado para relaxarmos um pouco. Que tal fazer isso? Que tal sintonizar numa boa estação de rádio (como sugestão, vai de Jovem Pan), comprar um bom aromatizador, um encosto massageador para o banco (tô exagerando, né!)?

Deveríamos fazer do tempo em que passamos no carro uma sessão terapêutica. Não sei o porquê de não conseguirmos fazer isso. Deveríamos ao menos tentar. Faria muito bem para nós e para o trânsito também.