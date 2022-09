Mais de 4 mil pessoas compareceram no terceiro show da Temporada de Esportes Radicais

O terceiro show da 13ª Temporada de Esportes Radicais, realizado na noite de sexta-feira (09.09) no Centro de Eventos Juvelina Maria de Almeida de Jaciara, foi marcado por muita animação ao som de samba, pagode, forró e batidas eletrônicas do sertanejo. Cerca de 4,5 mil pessoas estavam no local, segundo a estimativa da equipe do Corpo de Bombeiros, que avaliou.

“Foi uma noite bem tranquila, quanto ao atendimento pela equipe do Corpo de Bombeiros no local do show. Tivemos um público estimado em torno de 4.500 pessoas”, disse o capitão BM Marcus Vinicius da Conceição Reis Nascimento.

A animação do evento ficou por conta do grupo jaciarense A Resenha e do cantor e compositor cearense Matheus Fernandes, que agitaram o público local e também àqueles que vieram da região do Vale do São Lourenço, como Dom Aquino, Campo Verde, Juscimeira, São Pedro da Cipa, além de Rondonópolis e Cuiabá.

Na abertura, a prefeita de Jaciara, Andréia Wagner (PSB), após dar boas vindas ao público, falou da alegria em receber os artistas que se apresentaram no palco.

“Acabei de conhecer o Matheus Fernandes. É uma pessoa simpaticíssima e vocês vão curtir muito esse show. O grupo A Resenha, que é da nossa cidade, vem construindo seu espaço e fortalecendo a cultura local. Então, é gratificante para nós recebê-los neste evento esportivo tradicional”, disse a gestora da cidade.

Após a fala da prefeita, também, o secretário municipal de Turismo, Stallone Moura, e o diretor da Diretoria de Esporte e Lazer (DEL), Carloman Dourado, anunciaram os preparativos da Temporada dos Esportes Radicais, que segue até o dia 25 de setembro no município.

“A décima terceira Temporada de Esportes Radicais já começou e estamos aqui para informá-los que a vencedora do processo licitatório é a Nativão, empresa de Jaciara, que estará à frente dos esportes. Lembrando que, as inscrições aos esportes radicais podem ser feitas na sede da Prefeitura de Jaciara ou pelo endereço eletrônico esportesradicaisdejaciara.com.br”, disse o secretário de Turismo.

Atletas – Anaíde Zulien de Oliveira Rodrigues Montagner, que veio do município de Dom Aquino, está inscrita ao passeio ciclístico da temporada, falou que há 5 anos pedala e chega a realizar 3 KM por dia em seus treinos. “A atividade do pedal pratico por hobby. Sempre quando tem a temporada de esportes radicais, eu me inscrevo. É muito bom estar aqui”, contou a atleta amadora, que assistiu o show do grupo A Resenha e do cantor Matheus Fernandes.

Outra atleta inscrita na Temporada de Esportes é a estudante de Recursos Humanos, Suelen Ferreira, 32 anos, que mora no bairro Vale Formoso, há 7 anos pratica a canoagem. “A canoagem me faz bem, tanto que tenho familiares que me incentivam a atuar cada vez mais. Agradeço a gestão da Prefeitura por nos oportunizar nessa temporada, que só enaltece a vida das pessoas”, pontuou a moradora do Vale Formoso.

A Temporada de Esportes Radicais é realizada pela Prefeitura de Jaciara em parceria com o Governo de Mato Grosso e tem apoio da Associação Cuiabana de Belas Artes (Acubá), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do Instituto Mida de Desenvolvimento e Inovação (IMDI).