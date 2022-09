Mato Grosso adere ao plano nacional para reduzir mortes e lesões no trânsito

O Mato Grosso se tornou, nesta terça-feira (13), a 24ª unidade da Federação a firmar compromisso com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O objetivo do plano é atingir a meta de reduzir o número de óbitos e lesões decorrentes de acidentes de trânsito em 50% até 2030.

Além do Mato Grosso, outras 23 unidades da Federação já aderiram ao plano. São elas: Distrito Federal, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Roraima, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Acre, Paraíba, Rondônia, Piauí, Sergipe, Alagoas, Amazonas e Pará.

O termo de compromisso foi assinado em Cuiabá pelo Secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, e por representantes de governos locais e de órgãos que compõem o sistema de trânsito.