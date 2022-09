Mato Grosso é representado por 162 atletas nos Jogos da Juventude

Jovens atletas de Mato Grosso desembarcam, nesta quarta-feira (31), em Aracaju (SE) para participar dos Jogos da Juventude 2022, que ocorrem de 2 a 17 de setembro. A delegação estadual será representada por 162 atletas que competem em 14 modalidades, além de técnicos e dirigentes, totalizando 194 integrantes.

Para chegarem na etapa nacional, os atletas competiram nas fases regionais e estaduais, realizadas de abril a julho de 2022, em vários municípios do Estado, pelos Jogos Escolares e Jogos Estudantis.

As equipes mato-grossense vão competir nas modalidades de voleibol, futsal, handebol, basquetebol, ginástica rítmica, tênis de mesa, ciclismo, atletismo, vôlei de praia, taekwondo, natação, wrestling, badminton e judô.

Jogos da Juventude 2022

Os Jogos da Juventude são realizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em parceria com os Estados e o Distrito Federal.

Na fase nacional foram inscritos 4.180 atletas com até 17 anos, de 1.856 escolas públicas e privadas de todo o país, que representarão todos os Estados e o Distrito Federal em 16 modalidades. Somados com treinadores e oficiais, as 27 delegações levarão mais de 5.000 pessoas para a capital de Sergipe. Contando com árbitros, comitê organizador, comitê local, voluntários e outros contratados, são mais de 6.000 pessoas envolvidas no evento.

Além das disputas esportivas, será realizada uma série de atividades complementares. Os Jogos da Juventude contarão ainda com transmissão ao vivo e gratuita no Canal Olímpico do Brasil.