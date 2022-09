Mato Grosso encerra participação nos Jogos da Juventude com 11 medalhas

A delegação mato-grossense fez bonito e voltou para casa com o total de 11 medalhas conquistadas nos Jogos da Juventude, realizados em Aracaju (SE), entre os dias 2 e 17 de setembro. As premiações foram alcançadas pelas equipes femininas de Futsal, Voleibol e Vôlei de Praia, Basquete masculino, e nas modalidades individuais de Wrestling, Judô e Atletismo.

As últimas quatro medalhas vieram na última semana de competição, sendo duas de prata, do Judô e do Basquete, e duas de bronze de Wrestling.

Vice-campeã na categoria Superleve, de até 40 kg, a judoca Gabrielle Vasconcelos da Silva, de 16 anos, foi quem trouxe uma das medalhas (prata) para Mato Grosso. Apesar de se manter confiante antes da luta, ela afirma que se surpreendeu com o resultado.

“Eu sabia que tinha chance de chegar ao pódio, pois vinha me preparando para a competição há um bom tempo, mas ainda fiquei surpresa. Chegar até me deixou muito feliz e grata a Deus”, comenta, agradecendo àqueles que a motivaram a lutar por seu sonho de ser judoca. A cerimônia de premiação contou com a participação da medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres Sarah Menezes.

A equipe masculina de Basquete também se tornou vice-campeã em jogo contra os atletas de Minas Gerais. Para o técnico Ivan Marcos Pereira, a seleção foi bem sucedida nos Jogos da Juventude, uma vez que o maior objetivo do time era a classificação de Mato Grosso para a primeira divisão.

“Viemos com este propósito de classificação. Tivemos uma campanha muito bacana e com jogos convincentes da equipe, embora, infelizmente, a final não tenha sido do jeito que gostaríamos”, observa.

Já na modalidade Wrestling, em que os atletas só podem utilizar o tronco e os braços para se defender e atacar, os representantes mato-grossenses no pódio foram os atletas Eduardo Nogueira e Lucas Maia, ambos de 17 anos, que ficaram em terceiro lugar nas categorias de 55 kg e 110 kg, respectivamente.

Eduardo conta que já participou da competição anteriormente, mas não obteve o resultado desejado. Por isso, treinou e se esforçou ainda mais para que pudesse voltar com uma medalha nesta edição.

“Graças a Deus e aos meus treinadores, Luzia e Chicão, tive um resultado no terceiro lugar”, comemora. Ele acrescenta que, em sua visão, os Jogos da Juventude são uma grande oportunidade de revelar novos talentos na modalidade.

Lucas Maia, por exemplo, que sempre se dedicou ao Jiu-jitsu, participou da competição de Wrestling pela primeira vez neste ano, e considerou a experiência interessante. Ele ainda ressalta que o campeonato é uma boa oportunidade para os atletas de estados diferentes competirem e serem vistos.

Com o fim da competição, Mato Grosso volta para casa com 11 medalhas, sendo quatro de ouro, quatro de prata, e três de bronze.

Confira o resultado abaixo:

Medalhas de ouro

Futsal Feminino (esporte coletivo)

Atletismo – João Pedro Alves (16 anos) – 3.000m

Atletismo – Arthur Curvo (17 anos) – Lançamento de dardo

Atletismo – Gilvan Ribeiro (17 anos) – Salto triplo

Medalhas de prata

Voleibol Feminino (esporte coletivo)

Basquete Masculino (esporte coletivo)

Atletismo – Thaiane de Morais (17 anos) – Salto triplo

Judô – Gabrielle Vasconcelos da Silva (16 anos) – Categoria Superleve até 40 kg

Medalhas de bronze

Vôlei de Praia Feminino – dupla Ana Carolina Cardozo de Oliveira (16 anos) e Nataly da Costa Barroso (17 anos)

Wrestling – Eduardo Nogueira (17 anos) – Estilo greco-romano – Categoria 55 kg

Wrestling – Lucas Maia (17 anos) – Estilo greco-romano – Categoria 110 kg