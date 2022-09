Mato Grosso participará do teste de integridade da urna com biometria

Mato Grosso é um dos estados contemplados para a realização do teste de integridade das urnas eletrônicas das Eleições 2022 com uso de biometria. Após votar, no dia 02 de outubro, primeiro turno, o eleitor será convidado a participar do teste, que ocorrerá o mesmo momento da auditoria da votação eletrônica. Duas das 20 urnas eletrônicas que serão auditadas passarão pelo teste com biometria.

Este ano, a auditoria será realizada das 7h às 12h, na Faculdade de Tecnologia (FATEC) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-MT), que fica na Av. XV de Novembro, n° 303, bairro Porto, em Cuiabá. No local, também funcionam seções eleitorais, nas quais os eleitores serão convidados a participar do teste de integridade com biometria.

A participação é facultativa. Caso aceite, o eleitor passará por um novo processo de votação com identificação biométrica, no entanto, ao contrário do voto dado em sua seção eleitoral, que é válido, esse novo voto não será contabilizado, pois o procedimento é apenas uma simulação para fins de análise de comportamento do equipamento.

O projeto-piloto foi instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em atendimento à demanda apresentada pelo Ministério da Defesa.

Uma simulação do teste foi realizada pelo TSE, nesta quinta-feira (15.09), com a participação do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, e demais ministros do TSE, entre outras autoridades, além da imprensa.

Este ano, serão testadas 641 urnas em todo o Brasil. No projeto-piloto com biometria, o eleitor vai liberar a urna com sua biometria.

As urnas que vão participar dos testes estão espalhadas por todas as 27 Unidades da Federação e serão escolhidas por sorteio aleatório. Desse total, serão testadas 56 urnas com a novidade, o que significa um percentual de 8,74% do total. Na resolução aprovada em Plenário na última terça-feira (13.09), a previsão era de no mínimo cinco estados e o Distrito Federal e um percentual entre 5% e 10% das 641 urnas testadas. A iniciativa com biometria em nada muda o Calendário Eleitoral.

Foram selecionados 19 estados que apresentaram condições técnicas e logísticas para o uso da biometria nos testes. Além de Mato Grosso, o projeto-piloto ocorrerá nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.