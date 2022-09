Mato Grosso registra 6,7 milhões de raios só no primeiro semestre em 2022

Dados coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e compilados por um serviço especializado contratado pela Energisa, mostram que apenas entre janeiro e junho deste ano, mais de 6,7 milhões descargas atmosféricas foram registradas em Mato Grosso. São mais de 600 mil raios a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. O cenário climático é monitorado 24 horas por dia pela empresa porque pode interferir diretamente na distribuição de energia. Com a chegada da Primavera nesta quinta-feira (22) e a volta da temporada de chuva ao estado, a preocupação aumenta. A companhia já está em estado de atenção desde o fim de semana. “A gente sabe que o fim do inverno é marcado por chuvas aqui no estado. Por isso, já prepara a nossa equipe e tem investido em tecnologias de monitoramento”, explica coordenador de operação Paulo Teixeira.

Nos últimos dias, técnicos da empresa já tiveram que atuar para restabelecer o fornecimento após temporais em todas as regiões do estado, com a incidência de ventos acima dos 60 quilômetros por hora e queda até de granizo. Uma força-tarefa também fez a poda preventiva de vegetação. Só no primeiro semestre, 780 mil imóveis tiveram o fornecimento prejudicado pela interferência de árvores na rede. “Esse é um tema muito importante. Os ventos, que muitas vezes são muito fortes, podem lançar objetos sobre as redes de energia, provocar a queda de árvores e galhos sobre carros e casas. Por isso, é preciso ficar atento. A manutenção preventiva de árvores deve ser feita pelo poder público em lugares como ruas, praças e avenidas. Já em espaços privados, pelo dono da área. A Energisa atua quando a vegetação está tocando ou muito próxima dos fios. Ou em áreas de passagem de redes ou estruturas elétricas, como subestações,” destacou Paulo Teixeira.

Monitoramento de clima e equipes preparadas

A Energisa conta com uma ferramenta de Alerta de Situação Climática, é o NetClima. Ela traz a previsão do tempo e realiza o monitoramento das condições meteorológicas. O mapa em destaque mostra como os técnicos enxergam um desses gráficos de apoio. Os pontos em vermelho são descargas registradas no momento. A análise do clima apoia a empresa na hora de se preparar para eventos climáticos mais severos.

A população deve também ficar atenta a cuidados importantes em caso de chuva forte. São eles: retire todos os aparelhos eletrônicos das tomadas e evite contato com objetos de estrutura metálica que estejam ligados à eletricidade, como fogões, geladeiras e torneiras. Se estiver na rua, procure um abrigo seguro e não se aproxime de cabos partidos. Em caso de urgência, entre em contato a Energisa pelas redes sociais, pelo aplicativo Energisa On, pelo site www.energisa.com.br ou pelo Call Center 0800 6464 196.