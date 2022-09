Mauro admite possibilidade de concorrer ao Senado caso reeleito

Caso reeleito ao Governo do Estado em 2022, o atual governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), admitiu a possibilidade de tentar uma vaga ao Senado em 2026. A declaração foi feita a uma emissora de rádio da capital Cuiabá.

Para isso, Mendes precisaria de afastar do cargo de governador no último ano do segundo mandato, passando o bastão ao vice na chapa, Otaviano Pivetta (Republicanos). “Dependendo da vontade de Deus, eu tendo vida, pretendo cumprir os quatro anos. Eu não vou desistir com um ano, com dois ou três anos. Mas sempre existe aquela possibilidade de, no quarto ano, se você quiser se candidatar a alguma coisa tem que se afastar ali no mês de abril. Isso é muito comum e muito recorrente”, disse. “Lá na frente, em 2026, é possível, mas não tem nada definido. Não gosto disso [antecipar projetos eleitorais]. Vou falar disso lá em abril de 2026”, completou.

Daqui a quatro anos, ele poderá disputar uma das duas vagas de Mato Grosso para o Senado, como também de deputados estaduais e federais.