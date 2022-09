Mauro rebate Lula e diz que fala sobre o agro foi “infeliz”

O atual governador de Mato Grosso e candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB), também entrou na briga e rebateU as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o agronegócio. O presidenciável atribuiu a parte do setor o adjetivo “fascista”.

“Acredito que foi uma frase extremamente infeliz. Ele jamais poderia dizer aquilo. Tem que vir a público e pedir desculpa a todos os brasileiros: do Rio Grande Sul ao Norte, do Espirito Santo ao Acre”, afirmou Mauro.

Em defesa, o governador ressaltou que o agronegócio brasileiro gera milhões de empregos diretos e indiretos e desponta como o setor que segura a balança comercial desde a época em que Lula comandava o Brasil, entre os anos de 2003 a 2010.

“São milhões de brasileiros que vivem do agronegócio, que vivem das indústrias que trabalham para o agronegócio. São milhões de empregos gerados no Brasil inteiro. Jamais poderia dizer que o agronegócio é aquele tipo de predicado que ele lamentavelmente usou”, disse. “Não é de hoje que o agro é o maior e mais importante setor da economia brasileiro. Portanto, merece respeito do ex-presidente e de todos nós brasileiros”, completou.

REPÚDIO

A fala do candidato à Presidência da República em 2022 rendeu ao ex-presidente mais uma moção de repúdio aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A proposta foi aprovada na Casa de Leis.