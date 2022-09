Mercado do algodão encerra semana negativo com lockdowns na China

O mercado do algodão mundial registrou uma semana de muita volatilidade que se encerra com saldo negativo. A confirmação de mais lockdowns na China e o sentimento cada vez mais forte de desaceleração da economia mundial são os principais fatores, segundo especialistas.

Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa com as principais notícias do mundo do algodão desta semana destaca que a política de covid-zero continua rigorosa na China.

O país é um grande consumidor da fibra, em especial do Brasil, tendo adquirido somente em 2022 um volume de 155,55 mil toneladas.