Ministério publica portaria que adia proibição da pesca de pintado

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou na última segunda-feira (5) a portaria (nº 229/2022) que adia a proibição da pesca de peixes da espécie pintado nos rios de todo o Brasil. O surubim é uma espécie presente especialmente no Pantanal, sendo um dos principais peixes desembarcados nas pescarias da região. A secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso segue acompanhando maiores estudos e busca uma alternativa à possibilidade de proibição da pesca.

Conforme a nova portaria, a pesca passa a ser proibida a partir de 05 de dezembro. Em decisão recente, o órgão federal incluiu o animal na lista oficial de ameaçados de extinção, na categoria “vulnerável” (portaria nº 148/2022). O peixe surubim ou pintado foi incluído, pela primeira vez, pelo Ministério do Meio Ambiente, na lista de animais ameaçados de extinção. Isso quer dizer que, agora, a pesca desse peixe está proibida em todo o Brasil, incluindo a atividade esportiva do “pesque e solte”.

A portaria do MMA se refere ao Pseudoplatystoma corruscans, presente nas Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, Paraguai, Paraná e Uruguai. No entanto, as proibições se aplicam para todo o território nacional. Para outras espécies popularmente conhecidas como pintados e surubins (Pseudoplatystoma punctifer e Pseudoplatystoma tigrinum) não houve a proibição de pesca, devendo ser respeitados apenas as legislações vigentes quanto ao defeso e ao tamanho mínimo de captura. A pesca do peixe estará proibida desde 1 de novembro, quando inicia a piracema.

De acordo com Luciana Carvalho Crema, coordenadora do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), é preciso saber diferenciar essa espécie de outras que também são chamadas de “surubim”. “O surubim ameaçado é o popularmente chamado de pintado. A cachara (espécie distinta, mas também do gênero Pseudoplatystoma) apesar de ser chamada de ‘surubim’ não está na lista. Os surubins do Doce, do Paraíba do Sul, que pertencem a outro gênero de bagre, o Steindachneridion, estão ameaçados. Ou seja, é necessário diferenciar essas espécies’”, conta.

As espécies constantes da lista ficam protegidas de modo integral, incluindo, entre outras medidas, a proibição de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização. A nova Lista, bem como as proibições associadas, entra em vigor a partir desta terça-feira (6).

O pintado foi incluído como vulnerável à extinção após análise técnica do (ICMbio) que usa, inclusive, critérios internacionais de risco de extinção. A Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção avaliou mais de 5 mil espécies da flora e outras 8,5 mil da fauna brasileiras.

Apesar da entrada de 219 novas espécies na Lista, o ICMBio afirma que há motivos para comemoração: 220 tiveram melhora em seu estado de conservação, indo para categorias de menor risco; e outras 144 espécies saíram da Lista. Como o Brasil possui aproximadamente 20% das espécies existentes no mundo, a lista oficial brasileira é um dos maiores esforços em avaliação da biodiversidade empreendidos em nível global.

A secretária de meio ambiente do Estado, Mauren Lazzaretti, explicou que os trabalhos estão voltados em acompanhar as discussões técnicas sobre o assunto para estabelecer a forma correta de manejo do pintado. “Estaremos contribuindo para a construção de solução e, assim, evitar que o pintado, que a pesca, que é tão importante para o estado de Mato Grosso, seja proibida” afirmou.