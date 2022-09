Ministro do STF derruba cobrança de R$ 18 milhões de Lula em impostos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou a suspensão de uma ação cautelar movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que buscava assegurar o pagamento de impostos pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O valor chega R$ 18 milhões.

O ministro indicou que o processo aproveitou provas consideradas ilícitas produzidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Os números teriam sido compartilhados pelo então juiz Sergio Moro, considerado, tempos depois, parcial, o que anulou as condenações do ex-presidente. Lula chegou a ser condenado a mais de 12 anos de prisão e permaneceu preso por 580 dias.

A decisão é liminar. Portanto, provisória, podendo ainda pode ser revertida.

Além dessa dívida, em nome do Instituto Lula, há na Receita uma outra no nome do ex-presidente, no valor de R$ 1,3 milhão. De acordo com um levantamento da revista “Veja”, Lula e outros 21 alvos da Lava Jato deviam à Receita, juntos, R$ 4 bilhões. Além de Lula, estão na lista de devedores o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, (R$ 2,3 milhões) e o ex-ministro José Dirceu (R$ 73,9 milhões). Outros 19 alvos da Lava Jato devem, de forma conjunta, mais de R$ 4 bilhões ao Fisco, autoridade fazendária do país.