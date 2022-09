Minoxidil: Saiba mais e decida se é aliado ou vilão da queda capilar

No ramo da medicina temos os dermatologistas como profissionais especialistas no trato com a pele, porém, temos uma especialidade da dermatologia que é ainda mais intrínseca ao cuidado dos cabelos, que é a tricologia.

Antes de qualquer coisa, para quem está lendo essa matéria, você precisa saber que, caso tenha algum problema relacionado à queda capilar, você deve antes buscar o acompanhamento de um dermatologista ou até mesmo um tricologista que é especialíssimo na área.

No caso das mulheres, temos a alopécia capilar feminina como forma mais comum de ser a causa genética para a perda de cabelo e o medicamente mais utilizado nesses casos é o minoxidil.

Outras causas da queda capilar também bastante comuns são o estresse e as alterações hormonais. Por isso, é tão importante a consulta prévia com um especialista para começar o tratamento correto, pois o uso indiscriminado de minoxidil – que é um remédio o qual pode ser comprado sem receita médica – não necessariamente irá solucionar a causa do problema matriz da falta de cabelo do(a) paciente. Por vezes, será necessário fazer uma ponte no acompanhamento em conjunto de um endocrinologista ou neurologista para buscar e solucionar a fonte da queda capilar.

Além disso, caso seu caso seja uma simples alopécia capilar androgenética, que de simples não tem nem o nome, o uso incorreto do minoxidil, sem seguir o prazo adequado no uso do medicamente, o seu efeito controvérsio pode ser avassalador, visto que ao parar o tratamento, é necessário fazer uma descontinuidade gradual do mesmo, para que não ocorra uma queda acentuada dos cabelos ao final do tratamento – isso pode ocorrer na maioria dos casos quando se interrompe o tratamento indevidamente.

Por isso, você precisa sair dessa matéria com uma única certeza: se você está passando por problemas de queda capilar, existe uma solução! E o nome dela é minoxidil. Porém, é necessário que seja feito um acompanhamento médico adequado para que não seja feito o uso inapropriado da substância, de forma a evitar efeitos negativos que podem vir a ocorrer caso não seja realizado o tratamento adequadamente.