Moradores do Maria Amélia terão água potável em casa a partir de amanhã (16)

A Prefeitura, por meio do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) concluiu um passo importante na estruturação do residencial Maria Amélia. Nesta sexta-feira (16) será feita a ligação da rede de água encanada que vai abastecer todo o bairro e chegar diretamente nas torneiras de cada morador.

O Sanear informou que todos os ramais já estão prontos e todos os moradores que solicitaram já receberam os hidrômetros instalados. A partir de amanhã, o caminhão que abastecia os reservatórios colocados provisoriamente para atender os primeiros moradores do loteamento não vão mais passar pelo bairro.

Ter a água potável chegando na torneira das casas é um avanço importante para as famílias que vivem no Maria Amélia, principalmente as que ocuparam os lotes logo no início da abertura do loteamento há cerca de um ano. Além do conforto de não precisar mais buscar água no reservatório, o ganho em saúde é um dos maiores benefícios.

A diretora administrativa financeira do Sanear, Antonieta Garcete de Almeida, destacou que todos os moradores que vão receber água, passando pelo cavalete com o hidrômetro, cerca de 350 famílias, vão receber a primeira fatura com a cobrança da taxa mínima do consumo.

Agora os moradores do residencial Maria Amélia podem contar com água potável na torneira de casa, iluminação pública nas ruas e luz elétrica nas residências. A Prefeitura continua trabalhando na construção de galerias de águas pluviais e preparando as ruas para serem asfaltadas.

Recentemente, a comunidade do bairro Alfredo de Castro II passou a ser abastecida com água potável de forma definitiva, onde foram realizadas ligações domiciliares para 700 famílias. Para isso foram implantados 14.000 m de redes que já se encontram em pleno funcionamento.