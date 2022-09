Quando a vida pessoal e o trabalho começam a passar a sensação de tédio, pode ser hora de começar a planejar uma viagem. As férias em família podem aliviar o estresse e promover a união com as pessoas que você tanto ama.

Planear as férias pendentes para um destino à escolha de todos pode até envolver um pouco de stress, mas confie: existem benefícios muito maiores te esperando nesta viagem!

Confira, abaixo, 4 motivos para parar de adiar as férias em família:

Promove a união

As férias nos ajudam a perceber o quão estamos ligados à nossa família. Nós passamos a perceber nossas semelhanças e a reacender memórias. Além, é claro, de criar novas experiências com as pessoas que tanto amamos.

Reduz o estresse

Muitos pais passam a maior parte do tempo “juntos” levando seus filhos de um lugar ao outro, seja aulas particulares, esportes, aulas de música ou outras atividades extracurriculares. Quando tiramos uma folga do trabalho, isso também pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e aproveitar uma real conexão com as crianças.

Auto Reflexão e Relaxamento

Esses momentos de relaxamento nos ajudam a deixar de lado todas as suposições, presunções, deveres e papéis da vida. Com isso, as tentativas de autorreflexão são mais fáceis, assim como o processo de quebrar muros e construir pontes de amor, compreensão e aceitação de vínculos físicos, mentais, emocionais e espirituais.

Te ensina a cuidar e a compartilhar

Sair de férias é o momento perfeito para se reunir com os entes queridos, compartilhar histórias que provocam risos e bom humor. Participar desses momentos preciosos com quem amamos não é apenas agradável, mas também muito benéfico para a nossa saúde.