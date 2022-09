Motoboy se envolve em acidente e é atendido pelo Samu

Um motociclista de 18 anos de idade precisou ser atendido pelo Samu após se envolver em um acidente na noite deste sábado (10), na avenida Goiânia, altura do bairro Jardim Santa Marta em Rondonópolis.

O entregador delivery seguia pela preferencial, na Goiânia, sentido ao centro, quando a condutora do automóvel cruzou a via, descendo pela travessa José Vieira da Silva. Na versão da condutora do carro, o rapaz subia em alta velocidade.

A pancada foi inevitável. O motociclista atingiu em cheio a lateral do veículo, que ficou bastante danificada. A motocicleta do entregador também ficou destruída.

O rapaz recebeu os primeiros atendimentos no local. Com escoriações, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento.