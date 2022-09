Motociclista fica ferida ao ser atingida por automóvel na avenida Daniel Clemente

Uma motociclista de 37 anos precisou ser atendida pelo Samu após um acidente na tarde deste domingo (11), na avenida Daniel Clemente, bairro Jardim Morumbi, em Rondonópolis.

Segundo as informações, ela seguia no sentido bairro/centro quando reduziu a velocidade e acabou atingida na traseira por um automóvel. Coma batida, veio a cair ao solo.

Uma equipe médica do Samu deslocou para o atendimento à vítima. Com escoriações e se queixando de dores mais intensas em um dos joelhos, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar. No carro, ninguém se feriu.