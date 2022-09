Motociclista fica ferida com suspeita de fratura após se envolver em acidente com carro

Uma motociclista que conduzia uma Biz ficou ferida com suspeita de fratura no tornozelo, após se envolver em um acidente com um carro Uno na noite deste domingo (25), no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motorista do Uno seguia na avenida Uirapuru sentido bairro/Centro e a motociclista rota contrária e ao chegar no cruzamento da rua A, o condutor fez uma conversão e bateu na moto que vinha a frente.

Com o impacto da batida parte da frente do carro e a motocicleta tiveram estragos.

A condutora da Biz teve escoriações e suspeita de fratura no tornozelo, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida encaminhada para o Hospital Regional.