Motociclista fica ferido em acidente e condutor de carro foge sem prestar socorro

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo uma picape Fiat Strada. O motorista não prestou socorro e fugiu após a colisão que aconteceu na noite de quarta-feira (07), no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações de populares, por volta das 23h, houve o impacto entre os veículos que aconteceu no cruzamento das ruas Otácilio Fontoura e Maria Abadia Silva.

Eles avistaram então o motociclista caído ao solo aparentando estar desacordado e, no mesmo instante, viram a picape Strada fugindo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, socorreu a vítima que estava consciente, porém, com vários ferimentos no rosto, braços e pernas.

O motociclista foi encaminhado a uma unidade hospitalar.