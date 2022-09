Motociclista fica gravemente ferida após bater de frente com carro em avenida

Uma motociclista ficou ferida após uma colisão frontal com um carro, na noite desta segunda-feira (5), na avenida Nilo Torres, região do bairro Dona Júlia, em Tangará da Serra (MT).

Conforme informações, a avenida está passando por uma obra de pavimentação e alguns pontos da via estão bloqueados.

Devido ao bloqueio alguns motoristas entraram na contramão para acessar a MT- 480. Ainda conforme informações, o motorista do carro envolvido no acidente seguiu o fluxo de veículos, momento em que bateu de frente com a mulher que estava na moto.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a motociclista para o Hospital com vários ferimentos pelo corpo. A moto ficou destruída.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.

Equipes da PM, PC e Politec também compareceram na ocorrência.