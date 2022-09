Motociclista fica gravemente ferido após invadir preferencial e bater em carro

Um homem de 33 anos ficou gravemente ferido após uma colisão entre uma moto e um carro, na noite desta quinta-feira (8), no cruzamento da avenida Amazonas com a rua 13 de Maio, no Centro em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o motorista do carro seguia pela rua 13 de Maio quando foi surpreendido pelo motociclista que invadiu o sinal vermelho e bateu no veículo.

Uma testemunha disse que o farol da moto estava desligado.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o motociclista com várias fraturas pelo corpo até o Hospital Regional.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência. A Polícia Civil registrou a ocorrência.