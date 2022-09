Motociclista que atropelou criança de 11 anos é autuado em flagrante por homicídio culposo

O motociclista de 19 anos, envolvido no acidente que acabou na morte de uma criança de 11 anos na noite deste sábado (17) no residencial Dona Neuma, em Rondonópolis – MT, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na condução de veículo. Ele estava trabalhando como entregador no momento do acidente.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Civil, o jovem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) logo após o acidente e em seguida foi detido e encaminhado à delegacia. Foi realizado também um teste de alcoolemia que constatou que o condutor não havia bebido.

No BO consta ainda o relato de uma vizinha que viu o acidente. Ela afirmou que a vítima estava brincando com os filhos dela como sempre fazia. Ele então teria se despedido e montado na bicicleta para ir para casa, beirando o meio-fio, momento em que o motociclista passou no vão do quebra-molas em alta velocidade e bateu no menino.