Motociclista sofre fratura exposta em acidente e condutor de carro é preso por suspeita de embriaguez e ato obsceno

Um motociclista teve vários ferimentos pelo corpo e fratura exposta, após se envolver em acidente com um veículo Fiat Toro, na noite deste sábado (24), no bairro Jardim América, em Rondonópolis-MT. O motorista da picape foi preso por suspeita de embriaguez ao volante e também pelo crime de ato obsceno.

O motociclista conduzia uma Biz de cor branca pela avenida Goiânia, sentido Conjunto São José/ Centro, ele fez uma conversão para entrar na rua Porto Alegre e acabou batendo com forte impacto na Fiat Toro que estava na mesma avenida em sentido contrário.

Com o impacto da batida, o motociclista foi lançado para o alto e caiu há alguns metros do local, ele teve ferimentos em várias partes do corpo e também fratura exposta em uma das pernas.

A ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Regional.

Por sua vez, o motorista não se feriu, porém, estava aparentemente alcoolizado e após a batida praticou um lamentável ato obsceno, tirando o órgão genital para fora da roupa e urinando na frente de todos que estavam no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local, que compareceu e impediu que o ato do motorista continuasse e instantes seguintes a Polícia Civil também esteve presente e prendeu o condutor por suspeita de embriaguez ao volante devido ele ter se negado a fazer o teste do bafômetro e também pelo crime de ato obsceno.