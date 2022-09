MP irá investigar caso de cachoeira tingida de azul durante chá revelação em Tangará da Serra

O Ministério Público de Mato Grosso (MP) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) irão investigar a realização de um chá revelação que tingiu a água da cachoeira Queima-Pé, em Tangará da Serra. A celebração foi postada pelo casal nas redes sociais e apagada após a repercussão negativa e a enxurrada de críticas. Internautas levantaram a suspeita de crime ambiental.

O assunto ganhou destaque nacional. Nas imagens compartilhadas pelo casal, uma substância colorante colocada na água fez com a queda ficasse na cor azul, indicado um bebê do sexo masculino. Agora, Sema e MP querem saber que tipo de produto foi colocado na água para atingir a coloração e se houve algum dano ambiental referente a material utilizado.

À imprensa da capital, um dos organizadores do chá revelação afirmou que não foi utilizada substância tóxica na água, mas que só se manifestará sobre a situação depois que a Sema fiscalizar a cachoeira.

A Prefeitura também acompanha o caso. O evento foi realizado em uma propriedade particular. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Tangará da Serra informou que esteve no local do chá revelação e que está processando as informações para esclarecimentos.

A NOTA

As equipes de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em conjunto com a fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) estiveram no local da ação e estão processando todas as informações que foram coletadas, tanto com as partes envolvidas quanto dos dados ambientais.