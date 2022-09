Mulher decide viajar com caminhoneiro e acaba agredida e ameaçada de morte com filho de 4 anos

Um caminhoneiro foi preso nesta terça-feira (27) após agredir e ameaçar de morte uma mulher e o filho, de 4 anos. Ele foi detido no pátio de um posto de combustíveis em Jaciara-MT, depois que a vítima pediu socorro, de dentro da cabine do caminhão. A mulher apresentava queimaduras pelo corpo e a criança uma marca provocada por um tampa, dado pelo suspeito.

À Polícia Militar, a mulher relatou ter conhecido o motorista há pouco tempo. Eles teriam se falado por 20 dias via WhatsApp e, depois disso, ela decidiu acompanhá-lo, juntamente com o filho, em uma viagem que duraria três meses, percorrendo vários Estados brasileiros. Eles saíram de Iturama-MG, mas a viagem acabou antes do esperado, em Mato Grosso.

De acordo com a vítima, por volta das 5 horas desta manhã, ela se queimou fazendo o café da manhã, enquanto eles se paravam para sair de Cuiabá-MT. Os ferimentos teriam sido provocados pelo suspeito. Mas, mesmo com queimaduras no braço e dedo, ela e o filho seguiram o trajeto com o motorista.

Durante o caminho, de aproximadamente 140 quilômetros, o casal teria iniciado uma discussão fervorosa e o homem, repetidas vezes, ameaçado a vítima e filho de morte. Ainda conforme a mulher, em alguns momentos, o caminhoneiro chegou a dizer que tombaria o veículo onde estavam.

Diante da situação, assim chegaram à Jaciara, a mulher começou a pedir socorro às pessoas que passavam pela rua. A PM foi acionada e prendeu o motorista, que foi encaminhado à Delegacia por lesão corporal e ameaça.