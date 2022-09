Mulher é assassinada pelo ex marido na frente das duas filhas pequenas

Uma mulher identificada sendo Janaína Aparecida Martins Filho, 24 anos, foi assassinada pelo ex companheiro na frente das duas filhas pequenas, o caso aconteceu no domingo (04), em Gaúcha do Norte-MT.

A vítima morava com os pais e as filhas, uma de cinco anos e a outra de um ano e seis meses.

Conforme informações apuradas, os pais da vítima tinham saído para ir à igreja e o suspeito estava de tocaia e após ver os ex sogros saindo, invadiu a casa e atirou contra a ex companheira na frente das duas crianças.

O suspeito identificado sendo Neif Schanadelbach, 31 anos, fugiu após o crime, ele não aceitava o fim do casamento e no mês de agosto a vítima chegou a fazer denúncia a Polícia Civil, relatando que estava sendo perseguida e recebendo ameaças.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e constatou o óbito, as crianças foram amparadas por vizinhos após presenciarem a cena.