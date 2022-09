Mulher fica presa por três dias no banheiro e escreve mensagem na parede: ‘Ninguém me ouviu’

Uma mulher de 54 anos ficou presa dentro do banheiro da própria casa após a maçaneta com defeito cair da porta. A residente de Bangkok, na Tailândia, que não foi identificada, sobreviveu três dias trancada apenas com a água da pia.

No dia 22 de agosto, ela entrou no cômodo da casa sem o celular ou qualquer outra coisa. Ela gritou dois dias por ajuda, na esperança de ser socorrida, mas acabou desistindo.

Sem nenhuma ajuda, ela resolveu escrever uma mensagem na parede do banheiro com produtos para pele, para quando alguém a encontrasse, fosse possível saber o que havia acontecido.

Por sorte da mulher de 54 anos, a irmã percebeu o sumiço dela e a falta de contato. Preocupada com a parente, decidiu chamar a polícia e informar sobre o desaparecimento da mulher.

As autoridades foram encaminhadas até a casa da prisioneira, onde chamaram mas não obtiveram qualquer resposta. A polícia decidiu invadir a propriedade e arrombou a porta do banheiro para encontrá-la.

Apesar de estar muito fraca, a tailandesa estava viva e conseguiu sobreviver por causa da água da pia. Ela foi encaminha diretamente ao hospital. Os policias encontraram a mensagem deixada pela tailandesa na parede.

“Estou presa no banheiro desde 22 de agosto. Se eu morrer, por favor, deixe Jay Lek cuidar do meu testamento. Por favor, dê a propriedade de Tuk para Tua Toon Tum. Bebi água da torneira para sobreviver. Sem água, eu estaria morta. Eu tentei forçar e quebrar a porta, tentei gritar, mas ninguém me ouviu”, dizia o recado.

Após uma bateria de exames, os médicos afirmaram que ela estava bem e logo deve deixar o hospital.