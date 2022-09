Mulher pega carona e morre em capotamento

Uma mulher de 39 anos morreu na manhã desta terça-feira (27) em um capotamento na PR-090 entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, no norte do Paraná.

Segundo informações da Defesa Civil de Bela Vista do Paraíso, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou na marginal da pista. A mulher foi ejetada do Fiat Palio. Ela estava no carro depois de pegar uma carona com o motorista.

A ambulância do Samu atendeu as duas vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital São Jorge, mas a passageira não resistiu. O corpo será encaminhado ao IML de Londrina para identificação.